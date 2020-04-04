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SON DAKİKA! 7 il 10 yerleşim yeri daha koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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7 İLDE 10 YERLEŞİM YERİ DAHA KARANTİNA ALTINA ALINDI

; Türkiye'de yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle 501'e kişi hayatını kaybetti, vaka sayısının ise 23 bin 934'e yükseldi. Son gelişmelerin ardında ise yeni güvenli tedbirleri alındı ve bu kapsamda 7 ilde bazı yerleşim bölgeleri karantina altına alındı.

Yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan yerleşim birimlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da iki mahalle, Çorum'da bir köy, Gümüşhane'de bir köy, Kastamonu'da iki köy, Elazığ'da 1 mahalle, Osmaniye'de iki mahalle ile Adana'da Tufanbeyli ilçesi karantinaya alındı.

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