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Bursa’da alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla havuza uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, HAVUZA UÇTU

’da dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede D. isimli şahıs, oturduğu sitenin otoparkına park etmeye çalıştığı aracıyla havuza uçtu. Hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin, yapılan kontrollerde 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde işten çıkan D., 16 DP 323 plakalı hafif ticari aracına binerek evine gitti. Site içerisinde aracını park etmeye çalışan Vedat D., arkasındaki havuzu fark edemeyince, aracıyla birlikte havuza düştü.

ARAÇTAN ÇIKARILDI

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vedat D., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, havuza düşen aracı vinçle çıkardı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Vedat D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Vedat D.'nin 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. ilgili soruşturma sürüyor.

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