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Koronayı yenen Resmiye nineye nazar değdi! Yoğun bakıma alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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KORONAYI YENEN RESMİYE NİNEYE NAZAR DEĞDİ!

’da yaşayan 86 yaşındaki , korona virüsünü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Işık’a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şifalar diledi.

'da yaşayan 86 yaşındaki , umreden gelen oğlu ve gelininden korona virüsünü kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi.

Hastalara umut oldu! Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu HASTALARA UMUT OLDU! KORONAVİRÜSTEN 86 YAŞINDA KURTULDU

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Evine giden Rasmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık'a şifalar diledi. Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.

Hastalara umut oldu! Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu HASTALARA UMUT OLDU! KORONAVİRÜSTEN 86 YAŞINDA KURTULDU

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