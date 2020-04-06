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Denizli’de kuaförde toplanıp kumar oynayanlar polise yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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PES ARTIK! KUAFÖRDE TOPLANIP KUMAR OYNADILAR

’de kumar oynamak için kadın kuaförü dükkanında toplanan şahıslar karşılarında polisi görünce şok yaşadı. Kumar oynarken yakalanan 13 erkek şahıs, hem kumardan hem de sosyal mesafeye uymamaktan yedi.

'nin Pamukkale ilçesi Halk Caddesi üzerinde bir kadın kuaföründen gelen gürültüler üzerine mahalleli ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Denizli’de kuaförde toplanıp kumar oynayanlar polise yakalandı DENİZLİ’DE KUAFÖRDE TOPLANIP KUMAR OYNAYANLAR POLİSE YAKALANDI

EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ

İş yerinin kapısını çalan ekipler, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

İtfaiye merdivenin yardımıyla birinci katta bulunan kadın kuaförüne giren ekipler, 13 şahsı kumar oynarken yakaladı.

CEZA KESİLDİ

Kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, kumar oynamak, kumar oynatmak, yer temin etmek suçu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari cezası kesildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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