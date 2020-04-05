Manisa'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza
Manisa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara uymayan 40 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde, başka bir ilden Manisa'ya girişinde kolluk kuvvetlerince 14 gün evde karantinada kalması tebliğ edildiği halde bu kurala uymadığı tespit edilen 17 kişi ile semt pazarlarında tezgahlar arası 3 metre mesafe kuralına uymadığı belirlenen 13 tezgah sahibine 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
KALBO HIRSIZLIĞINDA SUÇÜSTÜ
Akhisar ilçesinde kablo hırsızlığından gözaltına alınan biri 20, diğeri 18 yaşındaki iki zanlıya 3 bin 150'şer lira cezası verildi.
E.G. (20) ile O.K'yi (18) ilçeye bağlı Seğirdim Mahallesi'ndeki Türk Telekom'a ait bakır kabloları kesmeye çalışırken suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada 01 Ocak 2000 tarihinden sonra doğduğu belirlenen 2 zanlıya, sokağa çıkma yasağını ihlalden ötürü 3 bin 150 lira ceza verildiği öğrenildi.
Yunusemre ilçesinde de 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 8 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
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