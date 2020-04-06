Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor
Çanakkale’de vatandaşların ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle büyük talep görüyor. Az miktarda bulunabilen kuzugöbeği mantarının kilosu 130 liradan alıcı buluyor.
Türkiye'nin fauna ve flora bakımından zengin çeşitliliğe sahip, çok sayıda endemik bitki türünü de bünyesinde barındıran Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan köylerde yaşayanlar, bugünlerde kuzugöbeği mantarı toplayarak ev ekonomilerine önemli katkı sağlıyor. Özellikle Bayramiç, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde çok sayıda vatandaş, yüksek fiyatı nedeniyle 'kara elmas' olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarı toplayabilmek için gününü ormanlık alanlarda geçiriyor.
"ÇOK NADİR BULUNAN BİR MANTAR TÜRÜ"
Mart, nisan ve mayıs aylarında Kaz Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda az miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının, halk arasında bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılıyor. Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde kuzugöbeği mantarı büyük talep görüyor. Ayvacık ilçesinde 23 yıldır manavlık yapan Hilmi Çelik, kilosu 130 lira olmasına rağmen kuzugöbeği mantarını tezgaha koyduktan sonra yarım saat içinde tükendiğini söyledi.
Bu mantarın her bölgede yetişmediğini ifade eden Çelik, "Normal mantar gibi çıkar ama her bölgede olmaz. Bölgemizde çayır ve çamlık alanın bulunduğu yerlerde olur. Çok nadir bulunan bir mantar türüdür. Çok bulunmadığı için ürün elimize az geliyor. Talep çok, yetiştiremiyoruz. Şu an kuzugöbeği mantarı 120-130 TL arasında fiyatla alıcı buluyor. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talep çok fazla" diye konuştu.
"DOĞAL ANTİBİYOTİK"
Kendisi de ormanda kuzugöbeği mantarı arayan Hilmi Çelik "Bugün bayağı bir gezdim, 3-4 koruya girdim. Yeni yeni çıkmaya başladığı için yarım kilo kadar ancak bulabildim. Şu zaman daha fazla çıkmamış. Kuzugöbeği mantarı doğal antibiyotik özelliğine sahip. Her derde deva olduğu söylenir bu mantarın. Bağışıklık sistemine faydası var. Ben bunu köylerden toplatıyorum. Şu an da istek çok. Dışardan da telefonla talep geliyor. Tezgaha koyduğum zaman 15-20 dakika içerisinde satıyorum. Çok faydalı bir şey. Bu mantarı kendim de topluyorum ve tüketiyorum. Çok faydalı. Yemeyenlere de yemesini tavsiye ederim" dedi.
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