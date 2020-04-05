“Bizi nereye kadar tutacaklar” diyen genç kıza 3 bin lira ceza
Beşiktaş Bebek sahilinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyen genç kıza, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 bin lira idari para cezası kesildi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklandı. Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken dün Beşiktaş'ta bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam etmişti. Sahil boyunca devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
"BİZİ NEREYE KADAR TUTACAKLAR" DİYEN GENÇ KIZA 3 BİN LİRA CEZA
Bu kapsamda tüm uyarıları rağmen dışarıya çıkarak Bebek sahilde yürüyüş yapan Dilek Turgut ismindeki genç bir kız, "Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum" demişti.
ÖZÜR DİLEDİ
Bu sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy'de yaşadığını tespit ettiği Dilek Turgut'un evine gitti. Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak" suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise, vatandaşlardan özür diledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı
- Diyarbakır'da korkunç olay! 2 kardeş hayatını kaybetti
- Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı!
- Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj
- İşte beyni hasta eden besinler listesi
- Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları
- 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki...
- Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!
- Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi şoke etti
- Kutsal Emanetler’de aralıksız Kur’an tilaveti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?