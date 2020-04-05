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Son dakika: Diyarbakır’da bir mahalleye korona virüs karantinası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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DİYARBAKIR’DA KORONA VİRÜS KARANTİNASI

Son dakika haberi... ’ın Ergani ilçesine bağlı Taştepe mezrasının korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, 'nin Taştepe mezrasında karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.

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