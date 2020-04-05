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Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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ÇAPA TIP FAKÜLTESİ PROFESÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi göre dahiliye profesörü Dr. geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip korona virüs nedeniyle ölümünün ardından bir hekimini daha kaybetmenin acısını yaşadı. Dahiliye profesörü Dr. geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Resmi hesabından bir paylaşım yapan Üniversitesi, "Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. seyit mehmet kayacan'ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ÜZÜCÜ HABER DAHA"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu gözyaşları sel oldu CORONA VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAŞÇIOĞLU AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

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