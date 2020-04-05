Paylaşım rekorları kırdı! Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu!
Malatya'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu. Sağlık çalışanlarının klibi, hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zercan Kalı'nın sosyal medya hesabından, "Bu da bizim hastanemizin halleri, bu zor günler bitecek elbet. Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyalım." notuyla paylaşıldı.
Malatya'daki özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.
Klip haline getirilen görüntülerde, özel kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanlarının hastane koridorunda müzik eşliğinde dans ettikleri görülüyor.
"BU ZOR GÜNLER BİTECEK ELBET"
Sağlık çalışanlarının klibi, hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zercan Kalı'nın sosyal medya hesabından, "Bu da bizim hastanemizin halleri, bu zor günler bitecek elbet. Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyalım. Hem son derece özverili çalışan tüm personellerimize hem de böyle moral oldukları için hastanemizin yoğun bakım personelimize çok teşekkür ederim. Biz kocaman bir aileyiz." notuyla paylaşıldı.
Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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