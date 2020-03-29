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Corona virüs hava yoluyla bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞIR MI?

'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

() koronavirüsün (Covid-19) kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.

DSÖ'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

"BİR METRE KURALI ÖNEMLİ"

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre 'fiziksel mesafe' koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.

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