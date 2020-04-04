Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: “Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listesine aldık”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SUT’ta yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Selçuk, "Corona virüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık.” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Yeni Corona virüs tedbirleri kapsamında birçok iyileştirme yapıldığını açıkladı.
"Koronavirüs tanısı konulan her hasta için hastaneye günlük 660 lira ödeyeceğiz"
Yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, "Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni corona virüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece corona virüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız." dedi.
"Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listesine aldık"
Bakan Selçuk, "Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.
"İmmün plazma tedavisinin bedelini karşılayacağız"
Sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Dünya Sağlık Örgütü, salgına karşı yayımladığı bildiride, immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğuna dikkat çekti. İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların oluşturularak, bu alanda ilerlemelerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Biz de bu doğrultuda ülkemizde, iyileşen vatandaşlarımızın serumlarından antikor temin edilerek koronavirüs tanılı hastalarımızda kullanılması işlemine ait bedelleri karşılayacağız." değerlendirmesini yaptı.
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