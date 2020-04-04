Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki il il vaka sayısı verileri paylaşıldı. Buna göre, en çok vaka görülen iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli oldu. Hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergileyen Türkiye'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı. Peki, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye il il vaka sayısı kaç? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde vaka sayısı kaç? İşte detaylar...