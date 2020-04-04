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Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...
Türkiye koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve vaka sayısının yer aldığı haritada il il veriler yer alıyor. Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bini aşarken, ölü sayısı 58 bin 937 oldu. Peki, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye il il vaka sayısı kaç? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde vaka sayısı kaç? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.04.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 10:33
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