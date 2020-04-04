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Haberler Galeri Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve vaka sayısının yer aldığı haritada il il veriler yer alıyor. Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bini aşarken, ölü sayısı 58 bin 937 oldu. Peki, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye il il vaka sayısı kaç? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde vaka sayısı kaç? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 10:33
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Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki il il vaka sayısı verileri paylaşıldı. Buna göre, en çok vaka görülen iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli oldu. Hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergileyen Türkiye'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı. Peki, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye il il vaka sayısı kaç? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde vaka sayısı kaç? İşte detaylar...

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Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 20 bin 921 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 425 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 251, toplam entube hasta sayısı 867 olarak açıklanırken, 484 hastanın iyileştği bildirildi.

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Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

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Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE, KAÇ VAKA VAR?

İşte 3 Nisan 2020 tarihli il il vaka sayısı şu şekilde:

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Türkiye koronavirüs haritası canlı! İl il vaka sayısı kaç? 4 Nisan corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

ADANA

Vaka sayısı: 241