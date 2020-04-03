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Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Son dakika haberine göre; 'ın Tuşba ilçesinde saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 08.44 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde şiddetli deprem | 2020 son depremler... | VİDEO SON DAKİKA: VAN'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİDDETLİ DEPREM | 2020 SON DEPREMLER... | VİDEO


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