Kırıkkale'de 1929 kişi ev karantinasına alındı
Kırıkkale'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen 1929 kişi, 14 günlüğüne ev karantinasına alındı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında, il ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve yapılan tespitler sonucu, kente giren 1929 kişi, 14 gün süre ile evlerinde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diğer şehirlerden kente gelenlerle ilgili özellikle köylerde ilçe kaymakamı ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırılması, yapılacak kontroller sonrasında şüphe duyulan vatandaşların sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya gerekli hallerde 14 gün evinde izole bir şekilde takibinin yapılması sağlanacaktır. Bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği hem sağlık hem de jandarma ve emniyet birimlerimizce kontrol edilmektedir. Bu çerçevede; gözetim tedbiri uygulananlara onam formu imzalattırılarak, olası ihlal durumlarında kendilerine gerekli cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir. Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım. Hem kendimizi hem de başkalarını riske atmayalım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ankara'da korkutan deprem!
- Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
- Virüslü annenin doğurduğu bebeğin test sonucu belli oldu
- Avına sinsice saldırmak istemişti ama...
- İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
- Arabası olanların dikkatine
- Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun cenazesinde duygulandıran detay
- Karınca yuvasına beton döktüler!
- Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm izle!
- Spor salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
- Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?
- KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle