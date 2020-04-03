Dr. Kulis Kuşu'nun kimliği ortaya çıktı! Dr. Kulis Kuşu İBB'de görevli bir CHP'li

Twitter'daki provokatif paylaşımlarıyla dikkat çeken Dr. Kulis Kuşu hesabının yöneticisi ifşa oldu. Dr. Kulis Kuşu'nun (Ümit Kaya) son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'da görev aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu Twitter'da @kuliskusu isimli hesabıyla paylaşımda bulunan isim deşifre oldu.

Uzun süredir provokatif paylaşımlar ve yalan bilgi paylaşımı ile gündeme gelen 'Dr. Kulis Kuşu' adlı hesabın kullanıcısının tespit edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖZALTINA ALINIP ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda Ümit Kaya gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Ümit Kaya emniyette yapılan işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ DANIŞMANI İDDİASI

Hesabı yöneten Ümit Kaya'nın daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nun danışmanlığını yaptığı iddia edilirken, Bekaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ümit Kaya'nın kendisinin danışmanlığını yapmadığını ancak kendisini tanıdığını ifade etti.

CHP'Lİ İBB'NİN ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ümit Kaya'nın son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa'da görev aldığı ortaya çıktı. Kaya'nın kendisine ait olan @UmitKayaNet isimli Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş olduğu fotoğrafı '16.000.000 + 1' yorumuyla paylaştığı dikkatlerden kaçmadı. Dr. Kulis Kuşu isimli hesaptan yapılan paylaşımlarla ilgili Kaya'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ki sorgusu devam ediyor.



KENDİ ÜYELERİ OLUŞUMU DEŞİFRE ETMİŞTİ

Bilindiği gibi daha önce SABAH CHP'nin trol ordusu kurduğunu duyurmuştu. CHP'nin kurduğu trol sistem bizzat kendi görevlendirdikleri üyeleri tarafından deşifre edilirken, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Yöneticisi Meral Balcı Güneş'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla skandalı müjdeledi. CHP genel merkezi tarafından kendisine atılan bilgilendirme mesajını da paylaşan Güneş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Sayın üyemiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'Sosyal Medya Paylaşım Destekçisi' olarak görevlendirildiniz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir.'



PARTİ TETİKÇİLİĞİ YAPIYORLAR

CHP tarafından oluşturulan sistemle parti içerisindeki yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalar, paylaşımlar sosyal medyada daha çok etkileşim alsın diye CHP genel merkezi tarafından belirlenen ekibin destek olması için geçtiğimiz haftalarda TC kimlik numarası ve şifre ile girilebilen sistem harekete geçirildi. Binlerce kişi tarafından oluşturulduğu ifade edilen ekibin temel amacının sosyal medya üzerinden CHP'li yöneticilere destek olarak gündemde tutmak olduğu ifade ediliyor. (Sabah)