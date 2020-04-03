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Son dakika: Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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BİR KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberine göre ’nun Tosya ilçesinde koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Kaymakam, "Zorunlu değilse lütfen Tosya’ya gelmeyin. Tosya’da ki kardeşlerim de zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Lütfen herkes evinde kalsın“ uyarısından bulundu.

Tosya ilçesine bağlı Yağcılar Köyü Göl Mahallesinde bir kişide korona virüstestinin pozitif çıkması nedeniyle Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İstanbul'dan köyüne gelen bir hemşehrimizin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, bugün Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla Yağcılar Köyü Göl Mahallesi'ni karantina altına aldık. Bu sayıların artmaması ve karantina tedbiri uyguladığımız yerleşim birimlerimizin çoğalmaması için başka şehirlerden ilçemize gelmeyi düşünen hemşehrilerimizden yerlerinde kalmalarını istirham ediyorum. Zorunlu değilse lütfen Tosya'ya gelmeyin. Tosya'da ki kardeşlerim de zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Lütfen herkes evinde kalsın" dedi.

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