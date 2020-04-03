Son dakika: Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Kastamonu’nun Tosya ilçesinde koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Kaymakam, "Zorunlu değilse lütfen Tosya’ya gelmeyin. Tosya’da ki kardeşlerim de zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Lütfen herkes evinde kalsın“ uyarısından bulundu.
Tosya ilçesine bağlı Yağcılar Köyü Göl Mahallesinde bir kişide korona virüstestinin pozitif çıkması nedeniyle Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İstanbul'dan köyüne gelen bir hemşehrimizin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, bugün Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla Yağcılar Köyü Göl Mahallesi'ni karantina altına aldık. Bu sayıların artmaması ve karantina tedbiri uyguladığımız yerleşim birimlerimizin çoğalmaması için başka şehirlerden ilçemize gelmeyi düşünen hemşehrilerimizden yerlerinde kalmalarını istirham ediyorum. Zorunlu değilse lütfen Tosya'ya gelmeyin. Tosya'da ki kardeşlerim de zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Lütfen herkes evinde kalsın" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
- Koronayı yendi! Türkiye'ye mesajı var
- Karınca yuvasına beton döktüler!
- Avına sinsice saldırmak istemişti ama...
- 1929 kişi ev karantinasına alındı
- Ankara'da skandal olay! Virüsü hiçe sayıp kumar oynadılar
- Ankara'da korkutan deprem!
- Arabası olanların dikkatine
- İtalya'da tüyleri diken diken eden görüntüler
- Van'da şiddetli deprem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
- Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?
- KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle