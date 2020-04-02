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Son dakika: Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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BİR KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

'nın Ilgın ilçesi , il dışından gelen 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş, çıkışlar kapatıldı.

'den bir yakının cenazesine katılmak için 'ne gelen kişi, dün yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ailesi ve temasa geçtikleri kişiler sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu' kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu mahalle bugün karantinaya alındı. Mahalle halkı sokağa çıkartılmazken, Ilgın Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Jandarma da mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Beyşehir ilçesinin Esence Mahallesi'nin dünden itibaren karantinaya alınması üzerine 'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

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