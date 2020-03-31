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Sivas'ta 3 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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SİVAS'TA 3 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sivas Valiliği de yeni kararları açıkladı. Sivas'ın Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının halkın hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere, Yıldızeli ilçesi Üyük köyü ve Koyulhisar ilçesi Kurşunlu ve Yağcılar köylerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina kararı alınarak, köylere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerinde de 2 gün önce karantina kararı alınmıştı.

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