03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hatay'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika: Hatay'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
HATAY'DAKİ TIR FACİASINDA ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Son dakika haberine göre 'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan  (19), hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 22 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü 'nun (34) emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

, dün saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı (52) hayatını kaybetti. Leyla Yıldırım'ın ağır yaralanan eşi 'ın ise kaldırıldığı hastanede servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.



TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Şehit Haydar Polis Merkezi'ne götürüldü. Avcıoğlu'nun polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hatay'daki kaza anı kameralara yansıdı! TIR uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 15 yaralı HATAY'DAKİ KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI! TIR UYGULAMA NOKTASINDAKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 5 ÖLÜ, 15 YARALI


MUHAMMET ENES KURTARILAMADI
Kazanın ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alınan (19), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'da freni boşalan TIR uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 15 yaralı HATAY'DA FRENİ BOŞALAN TIR UYGULAMA NOKTASINDAKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 5 ÖLÜ, 15 YARALI

Son dakika: Hatay İskenderun'da feci kaza! Freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi | Video SON DAKİKA: HATAY İSKENDERUN'DA FECİ KAZA! FRENİ BOŞALAN TIR ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA