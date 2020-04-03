Son dakika: Hatay'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Muhammet Enes Kul (19), hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 22 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu'nun (34) emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım (52) hayatını kaybetti. Leyla Yıldırım'ın ağır yaralanan eşi İbrahim Yıldırım'ın ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Şehit Haydar Polis Merkezi'ne götürüldü. Avcıoğlu'nun polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
MUHAMMET ENES KURTARILAMADI
Kazanın ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alınan Muhammet Enes Kul (19), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- CHP'li belediye idari izne çıkan çalışanını kovdu
- Ve 1 milyonu geçti!
- Polis şüphelendi, suç makineleri yakalandı
- PTT şubeleri ikinci bir emre kadar kapatıldı!
- İzmir'de skandal parti!
- Antalya'da emekli astsubay dehşet saçtı!
- Fotoğraf Kocaeli'den! En acı korona haberi
- İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi olacak!
- Eczaneler saat kaça kadar açık?
- Hastaneden kaçan koronavirüs hastasını yakınları ikna etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
- 3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
- Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?