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Hatay'da freni boşalan TIR uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 15 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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TIR'IN FRENİ PATLADI! ORTALIK SAVAŞ ALANI...

Son dakika haberine göre; 'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR’ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

Son dakika: Hatay İskenderun'da feci kaza! Freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi | Video SON DAKİKA: HATAY İSKENDERUN'DA FECİ KAZA! FRENİ BOŞALAN TIR ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ | VİDEO

ARAÇLARA ÇARPTI

Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:

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