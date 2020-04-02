Hatay'da freni boşalan TIR uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika haberine göre; Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR’ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
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ARAÇLARA ÇARPTI
Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler:
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