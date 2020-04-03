03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir otelde yapılan partiye koronavirüs baskını! Tepki yağıyor

İzmir otelde yapılan partiye koronavirüs baskını! Tepki yağıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
İZMİR'DE SKANDAL PARTİ!

’nin koronavirüse karşı mücadelesi alınan sıkı tedbirlerle devam ederken bazı vatandaşların sorumsuz davranışları tepki çekiyor. Salgının yaşandığı bu günlerde ve ’da yapılan partilerin ardından bu kez skandal haber ’den geldi. Bir grup genç, bir otelde parti düzenleyip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri otele baskın düzenleyerek otel sahibi ve gençlere para cezası kesti. salgınına rağmen gençlerin yaptığı bu sorumsuz davranışa tepki yağdı.

'de tedbirlerini hiçe sayarak hem kendi hem de etraflarındaki insanların hayatlarını tehlikeye atanlar bu kez 'de ortaya çıktı. Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde bir grup sorumsuz gencin ev kiralayıp parti yapmasının ardından ikinci parti vakası ise önceki gün İzmir'de yaşandı. Alsancak semtindeki bir otelde toplanan gençler bir yandan alkol alıp bir yanda da müzik eşliğinde dans etti.

POLİS BASKIN YAPIP CEZA KESTİ

Bu anların görüntülerini de hesaplarından paylaştı. Instagram'dan paylaştıkları hikayelerinde 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' diye yorum yapan gençlerin paylaştığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen otele baskın düzenleyen polis ekipleri, partiyi yarıda keserek otel yetkilisi M.G. hakkında 'nun 195. Maddesi gereğince salgına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Otel yetkilisi M.G.'nin iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca parti veren gençlere de kabahatler kanununun 32. maddesine göre 280'er lira para cezası kesti.

"CİDDEN KORKUNÇ BİR CEHALET VE DUYARSIZLIK"

Sabah'ın haberine göre; koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenleyen gençlere sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı. Twitter'dan olaya tepki gösteren Berfin Yılmaz, "Cidden korkunç bir cehalet ve duyarsızlık. Yuh size ya, kudurdular" derken, Melis Ayça ise, "Beyinsizlik hep modaydı bunun adı başka. Vatan hainidir bunu yapan. Kendileri geberse neyse bizi etkiliyorlar" dedi.

"MİLLETİN CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Türkan Akın ise, "Hayır kulüplerden çıkıp 5 kişi toplanıp taksiye binerek evine dönen kızlar şimdi partisiz yapamayız ayaklarıyla milletin canını tehlikeye atıyorlar" diye tepkisini dile getirdi.

Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını! Tek tek dizilip ceza kesildi ANTALYA'DA DANSÖZLÜ DRİFT PARTİSİNE POLİS BASKINI! TEK TEK DİZİLİP CEZA KESİLDİ
İstanbul’da tepki çeken coronavirüs partisini düzenleyen kişi konuştu: Özür dilerim İSTANBUL’DA TEPKİ ÇEKEN CORONAVİRÜS PARTİSİNİ DÜZENLEYEN KİŞİ KONUŞTU: ÖZÜR DİLERİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA