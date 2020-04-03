EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
3 Nisan EBA TV ders tekrarları burada... Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler uzaktan eğitimde ikinci haftanın son derslerini alıyorlar. Önümüzdeki haftanın ders programı eba.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak. Peki, 3 Nisan EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? İşte 3 Nisan Cuma EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları...
3 Nisan EBA TV ders tekrarı videoları... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini alıyorlar. Dersleri kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen öğrenciler için tüm derslerin tekrar videolarını sayfamızda birleştirdik. EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videolarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? İşte 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları...
EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30
EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?
EBA TV tüm derslerin tekrar videolarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki görsellere tıklayarak ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim derslerinin tüm videolarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
TRT-EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3
SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4
EĞİTİM KANALLARI DİGİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA OLACAK?
Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:
|TRT-EBA TV İlkokul
|TRT-EBA TV Ortaokul
|TRT-EBA TV Lise
|Türksat Kablo Tv
|465. Kanal
|466. Kanal
|467. Kanal
|Türk Telekom/Tivibu
|401. Kanal
|402. Kanal
|403. Kanal
|Turkcell TV+
|106. Kanal
|107. Kanal
|108. Kanal
|D-Smart
|365. Kanal
|366. Kanal
|367. Kanal
|Digiturk
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.
EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfaları:
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