EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle

3 Nisan EBA TV ders tekrarları burada... Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler uzaktan eğitimde ikinci haftanın son derslerini alıyorlar. Önümüzdeki haftanın ders programı eba.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak. Peki, 3 Nisan EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? İşte 3 Nisan Cuma EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları...

3 Nisan EBA TV ders tekrarı videoları... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim derslerini alıyorlar. Dersleri kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen öğrenciler için tüm derslerin tekrar videolarını sayfamızda birleştirdik. EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videolarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? İşte 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları...

EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30

EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?

EBA TV tüm derslerin tekrar videolarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki görsellere tıklayarak ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim derslerinin tüm videolarına erişim sağlayabilirsiniz.









EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TRT-EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4

EĞİTİM KANALLARI DİGİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA OLACAK?

Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:

TRT-EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise Türksat Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal Türk Telekom / Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal D-Smart 365. Kanal 366. Kanal 367. Kanal Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal



Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfaları:

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN