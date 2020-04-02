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ABD’li acil tıp uzmanı isyan etti: İlaçlar ve ekipmanlar tükendi, koruyucu kıyafet yok

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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ABD’Lİ ACİL TIP UZMANININ İSYANI!

Amerika Birleşik Devletleri’nin kentinde doktorlar ve hemşireler durmadan çalışıyorlar. Hastaneler dolup taşarken kentte çalışan sağlık görevlileri yaşadıklarını anlattı. ’li acil tıp uzmanı insanları evde kalmaya çağırdı ve ülkede ilaçların ve ekipmanların tükendiğini söyledi ayrıca hastane çalışanları ve hasta yakınlarının bile giyeceği koruyucu kıyafetin olmadığını ifade etti.

Dünyada koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yer olan 'de durum giderek kötüleşiyor. Ülkede yaşanan durumu çektiği bir video ile acil tıp uzmanı gözler önüne serdi ve sağlık sektörünün geldiği durumu anlattı.

ABD’li acil tıp uzmanı isyan etti: İlaçlar ve ekipmanlar tükendi, koruyucu kıyafet yok ABD’Lİ ACİL TIP UZMANI İSYAN ETTİ: İLAÇLAR VE EKİPMANLAR TÜKENDİ, KORUYUCU KIYAFET YOK

"HER ŞEY TÜKENME AŞAMASINDA"

'tan bir acil tıp uzmanı olan kadın,"Bu videoyu coronavirüsün ne kadar ciddi olduğunu anlamanız için arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Sizi güvende ve evde kalmaya teşvik etmek ve size New York'ta neler olduğuna dair fikir vermek için çekiyorum. Böyle bunu ciddiye alırsınız. Hastanelerde ilaçlar tükeniyor. Bazı hastanelerde çalışanların ya da hasta yakınlarının giyebileceği koruyucu kıyafet yok. İlacımız ve ekipmanlarımız bitiyor. Koronavirüs hastalarının gerçekten ihtiyaç duyduğu oksijenimiz tükeniyor." ifadelerini kullandı.

DOKTORLAR VİDEO ÇEKİYOR

ABD'de vaka sayıları hızla artıyor. Ülkede salgının merkezi olarak görülen New York için artık yeni Wuhan benzetmesi yapılıyor. Burada görev yapan doktorlar ise halkı bilinçlendirmek için sosyal medya üzerinden videolar paylaşıyor.

CİĞERLERİNİZİN SIVIYLA DOLDUĞUNU VE.."

Video çeken başka bir doktor, "Çok sayıda insan hafif semptomlar gösterirken dışarı çıkıyorlar. Bu hastalığı problemi bu çünkü hafif semptomları olanlar hastalığı yayıyor. Ciğerlerinizin sıvıyla dolduğunu ve boğulduğunuzu hayal edin. Boğulma noktasına geldiğinizde hayatta kalma için solunum cihazına ihtiyacınız oluyor. Bu ekipman giderek azalıyor." diye konuştu.

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