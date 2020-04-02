ABD’li acil tıp uzmanı isyan etti: İlaçlar ve ekipmanlar tükendi, koruyucu kıyafet yok
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde doktorlar ve hemşireler durmadan çalışıyorlar. Hastaneler dolup taşarken kentte çalışan sağlık görevlileri yaşadıklarını anlattı. ABD’li acil tıp uzmanı insanları evde kalmaya çağırdı ve ülkede ilaçların ve ekipmanların tükendiğini söyledi ayrıca hastane çalışanları ve hasta yakınlarının bile giyeceği koruyucu kıyafetin olmadığını ifade etti.
Dünyada koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yer olan ABD'de durum giderek kötüleşiyor. Ülkede yaşanan durumu çektiği bir video ile acil tıp uzmanı gözler önüne serdi ve sağlık sektörünün geldiği durumu anlattı.
"HER ŞEY TÜKENME AŞAMASINDA"
New York'tan bir acil tıp uzmanı olan kadın,"Bu videoyu coronavirüsün ne kadar ciddi olduğunu anlamanız için arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Sizi güvende ve evde kalmaya teşvik etmek ve size New York'ta neler olduğuna dair fikir vermek için çekiyorum. Böyle bunu ciddiye alırsınız. Hastanelerde ilaçlar tükeniyor. Bazı hastanelerde çalışanların ya da hasta yakınlarının giyebileceği koruyucu kıyafet yok. İlacımız ve ekipmanlarımız bitiyor. Koronavirüs hastalarının gerçekten ihtiyaç duyduğu oksijenimiz tükeniyor." ifadelerini kullandı.
DOKTORLAR VİDEO ÇEKİYOR
ABD'de vaka sayıları hızla artıyor. Ülkede salgının merkezi olarak görülen New York için artık yeni Wuhan benzetmesi yapılıyor. Burada görev yapan doktorlar ise halkı bilinçlendirmek için sosyal medya üzerinden videolar paylaşıyor.
CİĞERLERİNİZİN SIVIYLA DOLDUĞUNU VE.."
Video çeken başka bir doktor, "Çok sayıda insan hafif semptomlar gösterirken dışarı çıkıyorlar. Bu hastalığı problemi bu çünkü hafif semptomları olanlar hastalığı yayıyor. Ciğerlerinizin sıvıyla dolduğunu ve boğulduğunuzu hayal edin. Boğulma noktasına geldiğinizde hayatta kalma için solunum cihazına ihtiyacınız oluyor. Bu ekipman giderek azalıyor." diye konuştu.
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