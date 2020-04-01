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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde sağanak yağış bekleniyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

'den gelen son dakika haberlerine göre, yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Marmara, Ege, , 'nun güney ve batısı, Batı 'in batısı, 'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile , , , ve çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, , 'nun güney ve batısı, Batı 'in batısı, 'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile , , , ve çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Marmara'nın kuzey ve batısı, , 'nın doğusunun iç kesimleri, ve çevreleriyle 'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve 'de kuzey yönlerden, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de fırtına, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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