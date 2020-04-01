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Samsun'da cami hoparlörlerinden "evde kalın" uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN BU SES YÜKSELDİ!

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cami hoparlörlerinden "evde kalın" uyarısı tekrarlandı. ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşanıyor.

Kent genelinde sabah saatlerinde cami hoparlörlerinden anons yapılarak koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı.

DIŞARI ÇIKMIYORLAR

Öte yandan, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşların, bir süredir evde kalıp dışarı çıkmamayı tercih ettiği görülüyor.

YOĞUNLUK AZALDI

ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşanıyor.

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