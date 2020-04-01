Samsun'da cami hoparlörlerinden "evde kalın" uyarısı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cami hoparlörlerinden "evde kalın" uyarısı tekrarlandı. Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşanıyor.

Kent genelinde sabah saatlerinde cami hoparlörlerinden anons yapılarak koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı.

DIŞARI ÇIKMIYORLAR

Öte yandan, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşların, bir süredir evde kalıp dışarı çıkmamayı tercih ettiği görülüyor.

YOĞUNLUK AZALDI

Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşanıyor.