Çanakkale’de coronavirüs nedeniyle kapalı olan eğitim merkezinde hırsızlık
Çanakkale’de’nin Biga ilçesinde, koronavirüs nedeniyle kapatılan halk eğitim merkezinden teknolojik cihazlar çalındı. Polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına alırken, çalınan cihazlar da ele geçirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı önlemler artarken, vatandaşların bir arada bulunmaması için halk eğitim merkezleri de kapatıldı.
CİHAZLAR ÇALINDI
Bunu fırsat bilen hırsızlar, ilçeye bağlı Turan Mahallesi'nde bulunan Biga Halk Eğitim Merkezi'nde depolanan değerli teknolojik cihazları çaldı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Hırsızlık sonrası harekete geçen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı asayiş ekipleri, çalışmalar sonucu olaya karışan 7 kişiyi tespit etti.
CİHAZLAR DA ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan teknolojik cihazları satın alan kişi de yakalanırken, cihazlar da ele geçirildi. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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