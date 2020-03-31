31 Mart 2020, Salı
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Çanakkale’de coronavirüs nedeniyle kapalı olan eğitim merkezinde hırsızlık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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KORONA FIRSATÇILARI YAKALANDI!

’de’nin Biga ilçesinde, koronavirüs nedeniyle kapatılan merkezinden teknolojik cihazlar çalındı. Polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına alırken, çalınan cihazlar da ele geçirildi.

'de ortaya çıkan ve 'de de görülen koronavirüse karşı önlemler artarken, vatandaşların bir arada bulunmaması için merkezleri de kapatıldı.

CİHAZLAR ÇALINDI

Bunu fırsat bilen hırsızlar, ilçeye bağlı Turan Mahallesi'nde bulunan Biga Halk 'nde depolanan değerli teknolojik cihazları çaldı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık sonrası harekete geçen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı asayiş ekipleri, çalışmalar sonucu olaya karışan 7 kişiyi tespit etti.

CİHAZLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan teknolojik cihazları satın alan kişi de yakalanırken, cihazlar da ele geçirildi. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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