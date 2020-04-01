İstanbul’da kahvehanede oyun oynayan 26 kişi yakalandı
Esenler ilçesinde kahvehaneye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri içeride 26 kişiyi yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin sahibine adli işlem yapılırken bazı kişilerin kahvehanenin deposuna saklandıkları anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
KAMERAYA YANSIDI
Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.
HER BİRİNE PARA CEZASI KESİLDİ
Corona Virüsü salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane de 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.
KAHVE SAHİBİ POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Öte yandan iş yerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK.195. maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
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