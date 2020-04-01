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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz’a kadar durduruldu

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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BAKANLIK DUYURDU: 1 TEMMUZ’A KADAR DURDURULDU

Aile, Çalışma ve Bakanlığınca, Kurumu’na tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 ’a kadar durdurulduğunu açıklandı.

, bu kapsamdaki firmaların tıbbi malzeme listesinde yer almak için 'ya yıllık olarak ödemek durumunda oldukları aidat ücretleri hakkında açıklama yaptı.

1 TEMMUZ'A KADAR ERTELENDİ

Bakanlık açıklamasında, "Yıllık aidat ücretini 1 Mart'a kadar ödemeyen firmaların tüm barkodları normal şartlarda 1 Nisan itibarıyla pasife alınıyordu. Koronavirüsle mücadele tedbirlerimiz kapsamında, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenleme daha yapıldı. 2020 yılı için SGK'ya yatırılması gereken "Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti"ni ödeyemeyen firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 1 'a ertelendi." ifadeleri yer aldı.

TESLİM ETMEYEN FİRMALARIN...

Aidatını yatıracak olan veya yatırmış olup da belgelerini teslim etmeyen firmaların, ödeme dekontunun bir nüshasını, dilekçe ve eklerini taratarak en geç 15 Haziran'a kadar gssgm_tcdb@sgk.gov.tr e-posta adresine iletmesi ve muhafaza etmesi gerektiği Bakanlıkça hatırlatıldı.

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