Ankara'da karantinaya alınan 2 bin 25 kişi tahliye edildi
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i tahliye edildi.
Karantina altında tutulan vatandaşlar, Ankara içerisinde farklı ilçelere ve 53 şehre otobüslerle tahliye edildi. Halen yurtta kalan 600 kişinin de tahliye hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi.
EVLERİNE GÖNDERİLDİLER
Bu arada karantinada bulunan 60 yabancı uyruklu ise Gölbaşı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdundan, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledildi. Umreden dönen ve Ankara dışında ikamet eden 1800 kişi ile Ankara'da yaşayan 225 kişi, evlerine gönderildi.
KURALLARA DİKKAT EDİLEREK TAŞINDI
Bu kişiler İçişleri Bakanlığının belirlediği toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesi kurallarına dikkat edilerek taşındı. Tahliye çalışmaları kapsamında karantina bölgesinden ayrılan tüm araçların Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği öğrenildi.
ODALAR DEZENFEKTE EDİLDİ
Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında boşalan odaların ise temizlenip dezenfekte edildiği, kapılarının kilitlenerek steril halde tutulduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Jandarma seferberlik başlattı! Yürek ısıtan görüntüler
- Cenaze defni sonrası tabut böyle imha edildi
- Edirne Valiliği uyardı: Dışarı çıkmayın
- O ilde ilk vakaydı! Alkışlarla uğurlandı
- Yardımlar İtalya'ya ulaştı
- Bu ATM kuyruğu diğerlerine benzemiyor
- Kuruluş Osman 17. yeni bölüm canlı izle!
- Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
- Taksicilerin korona tarifesi!
- Badou Ndiaye'den ülkesine koronavirüs desteği
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları
- 1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada