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Ankara'da karantinaya alınan 2 bin 25 kişi tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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KARANTİNA BİTTİ! EVLERİNE DÖNDÜLER

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta 'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i tahliye edildi.

Karantina altında tutulan vatandaşlar, içerisinde farklı ilçelere ve 53 şehre otobüslerle tahliye edildi. Halen yurtta kalan 600 kişinin de tahliye hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi.

EVLERİNE GÖNDERİLDİLER

Bu arada karantinada bulunan 60 yabancı uyruklu ise Gölbaşı Kredi Yurtlar Kurumu () Yurdundan, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledildi. Umreden dönen ve Ankara dışında ikamet eden 1800 kişi ile Ankara'da yaşayan 225 kişi, evlerine gönderildi.

KURALLARA DİKKAT EDİLEREK TAŞINDI

Bu kişiler İçişleri Bakanlığının belirlediği toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesi kurallarına dikkat edilerek taşındı. Tahliye çalışmaları kapsamında karantina bölgesinden ayrılan tüm araçların Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği öğrenildi.

ODALAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında boşalan odaların ise temizlenip dezenfekte edildiği, kapılarının kilitlenerek steril halde tutulduğu öğrenildi.

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