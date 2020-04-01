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Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardımlar yerlerine ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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YARDIMLAR İTALYA'YA ULAŞTI

Başkan Erdoğan'ın söz ettiği, koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya giden yardımlar yerlerine ulaştı. Türkiye'den kalkan uçaklar İtalya ve İspanya'da.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer verildi.

"İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümg. Figuero, ülkemizden gönderilen sağlık malzemeleri için "Türk halkı İspanyol halkıyla dayanışma gösterdi. Minnettarız. Teşekkür ederim" dedi."

Koronavirüsle mücadele için sağlık malzemesi taşıyan uçak İspanya'da KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN SAĞLIK MALZEMESİ TAŞIYAN UÇAK İSPANYA'DA

YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN UÇAK ROMA'DA

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: MSB duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı SON DAKİKA: MSB DUYURDU! SAĞLIK MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK İSPANYA'YA ULAŞTI

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