Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardımlar yerlerine ulaştı

Başkan Erdoğan'ın söz ettiği, koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya giden yardımlar yerlerine ulaştı. Türkiye'den kalkan uçaklar İtalya ve İspanya'da.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer verildi.

"İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümg. Figuero, ülkemizden gönderilen sağlık malzemeleri için "Türk halkı İspanyol halkıyla dayanışma gösterdi. Minnettarız. Teşekkür ederim" dedi."

YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN UÇAK ROMA'DA

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." ifadelerine yer verdi.