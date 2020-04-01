Kütahya’da sokakta kadını taciz eden şüpheli, kendisini eve kilitledi
Kütahya'da sokakta kadını elle taciz eden 64 yaşındaki Arif V. İsimli şahıs, şikayet üzerine gözaltına alınmak isteyince kendisini eve kilitledi. Polisin, kapıyı çilingir çağırıp açarken gözaltına alınan şüphelinin ‘cinsel taciz’ suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüyen I.H. adlı kadın, bir kişinin elle tacizine uğradı. Şüpheli kaçarken, İ.H.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Arif V. olduğunu tespit etti.
POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI
Ekipler, Arif V.'nin evine gitti. Polisi fark eden Arif V., kapıyı kilitledi. Tüm uyarılara rağmen şüpheli kapıyı açmayınca, polis çilingir çağırdı. Ekipler, çilingirin yardımıyla eve girerken, Arif V., bu kez kendisini odaya kilitledi.
GÖZALTINA ALINDI
Çilingir odanın da kapısını açınca Arif V. gözaltına alındı. Arif V., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
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