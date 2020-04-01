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Kütahya’da sokakta kadını taciz eden şüpheli, kendisini eve kilitledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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İĞRENÇ OLAY! KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

'da sokakta kadını eden 64 yaşındaki Arif V. İsimli şahıs, şikayet üzerine gözaltına alınmak isteyince kendisini eve kilitledi. Polisin, kapıyı çilingir çağırıp açarken gözaltına alınan şüphelinin ‘’ suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüyen I.H. adlı kadın, bir kişinin elle tacizine uğradı. Şüpheli kaçarken, İ.H.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin suçundan sabıkası bulunan Arif V. olduğunu tespit etti.

Kütahya’da sokakta kadını taciz eden şüpheli, kendisini eve kilitledi KÜTAHYA’DA SOKAKTA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ, KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

POLİS ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI

Ekipler, Arif V.'nin evine gitti. Polisi fark eden Arif V., kapıyı kilitledi. Tüm uyarılara rağmen şüpheli kapıyı açmayınca, polis çilingir çağırdı. Ekipler, çilingirin yardımıyla eve girerken, Arif V., bu kez kendisini odaya kilitledi.

GÖZALTINA ALINDI

Çilingir odanın da kapısını açınca Arif V. . Arif V., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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