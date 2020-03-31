31 Mart 2020, Salı
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Hatay’da kilolarca kaçak nargile ürünü ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ! HEM DE KİLOLARCA...

’da şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada, 280 tütünü ile 40 kilo kaçak nargile kömürü ele geçirildi. Sürücü G.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Ekipler, bu kapsamda, Antakya- İskenderun yolunda şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu.

TAM 280 KİLO...

Araçta yapılan aramada, arka koltuk ve bagajda 280 tütünü, 40 kilo kaçak nargile kömürü, 45 nargile hortumu ile 10 nargile camı temizleyici ele geçirildi. Sürücü G.K. ise gözaltına alındı.

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