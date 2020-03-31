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Son dakika: Adana'da operasyon! Kamyonette 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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1060 LİTRE SAHTE DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ!

Son dakika haberine göre 'da, polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus- - Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dezenfektanlar ise imha edildi.

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