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Coronavirüs yasaklarına uymayan 51 kişiye para cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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YASAĞA UYMADILAR, BEDELİNİ ÖDEDİLER

’nın Alanya ilçesinde, mesire alanları ve sahili denetleyen jandarma ekipleri, koronavirüs yasaklarına uymayan 51 kişiye idari para cezası kesti. Jandarma, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, koronavirüs salgınının bitimine kadar hafta sonları, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetleri yasaklandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de hafta sonu sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında denetimler gerçekleştirirken, yasağa uymayan vatandaşları yakalayarak haklarında idari para cezası uyguladı.

PİKNİK YAPTILAR

Denetimlerini sıkılaştıran jandarma, kurallara uymayarak Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde parti yapan 7 kişi, sahilde balık tutan 3 kişiyle sahilde yürüyüş yapan 4 kişiye ve bunların dışında Kestel Mahallesi ile Mahmutseydi Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yapan toplam 37 kişiye idari para cezası uyguladı.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Konaklı Mahallesi'nde bulunan ve kurallara uymayan bir işletmeyle ilgili de adli işlem başlatıldı. Jandarma, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

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