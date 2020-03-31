Jandarmadan duygulandıran hareket! Korona nedeniyle evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri sebebiyle evden çıkamayan 65 yaş üstü bir vatandaşın tarlasını jandarma sürdü. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, "Hasat zamanı görüşmek üzere" ifadelerine de yer verildi.

Erzurum'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına Mehmetçik koşuyor.

Pazaryolu İlçesi'ne bağlı Burçaklı Mahallesi'nde uygulanan tedbirler sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü bir vatandaş, ekim zamanı geldiğini belirterek tarlasının sürülmesi için jandarmanın 156 NO'lu telefonundan yardım istedi. Vatandaşın evine giden jandarma, traktöre binerek tarlayı sürdü.

"HASAT ZAMANI GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Pazaryolu İlçesi'nde jandarmanın vatandaşa yaptığı bu yardımla ilgili görüntüyen Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Komutanlığa ait resmi siteden de 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' başlıklı açıklamada; "Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamısından dolayı evinde kalan amcamızın isteğini kırmadık ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik. Hasat zamanı görüşmek üzere." denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu paylaşılı sosyal paylaşım sitelerinden büyük ilgi gördü.