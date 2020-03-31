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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda 1,5 milyon liralık şok uyuşturucu operasyonu

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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İSTANBUL'DA ŞOK OPERASYON!

Beyoğlu'nda, düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Şok baskında, 20 kilogram toz esrar, 5 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 paket toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkezi ekipleri, madde sattığı tespit edilen bir kişiyi bir süre önce fiziki takibe aldı. Takibe aldıkları kişinin otomobille mahalle aralarında sattığını tespit eden polisler, şüpheliyi suçüstü yaparak gözaltına aldı.



Sorguya alınan 'torbacı' diye tabir edilen kişi, polise aynı bölgede satış yapan bir başka arkadaşının ismini verdi. Polis, diğer torbacıyı da gözaltına aldı.
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda 1,5 milyon liralık şok uyuşturucu operasyonu | VİDEO SON DAKİKA: İSTANBUL BEYOĞLU'NDA 1,5 MİLYON LİRALIK ŞOK UYUŞTURUCU OPERASYONU | VİDEO


ÇAPRAZ SORGUDA 3 İSİM...

Torbacılar yapılan çapraz sorgulamada, uyuşturucu maddeyi tedarik ettikleri 3'üncü bir kişinin ismini verdi. Haliç Amirliğine bağlı polis ekipleri, adresini tespit ettikleri tedarikçiyi bir süre takip etti.

Savcılıktan alınan arama kararının ardından, tedarikçinin evine şok baskın düzenlendi.

Baskında, 1,5 Milyon lira değerinde olduğu tespit edilen, 20 kilogram toz esrar, 5 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 paket toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi sorguya alındı.

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