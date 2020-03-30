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Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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POLİS MEMURU YÜKSEK ATEŞLE GİTTİĞİ HASTANEDE ÖLDÜ

'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki polis memuru Özkan Öztürk, hayatını kaybetti. Özkan'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

İzmir Bölge Trafikte görevli polis memuru, evli ve 3 çocuk babası Özkan Öztürk, geçen hafta 'da yaşayan, eşi ve çocuklarının yanına gitti. Geçen perşembe günü evde yüksek ateşi çıkan Öztürk, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne muayene için başvurdu.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Tedaviye alınan Özkan, dün saat 21.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Özkan'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

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