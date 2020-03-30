Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
Aydın'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki polis memuru Özkan Öztürk, hayatını kaybetti. Özkan'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.
İzmir Bölge Trafikte görevli polis memuru, evli ve 3 çocuk babası Özkan Öztürk, geçen hafta Aydın'da yaşayan, eşi ve çocuklarının yanına gitti. Geçen perşembe günü evde yüksek ateşi çıkan Öztürk, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne muayene için başvurdu.
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Tedaviye alınan Özkan, dün saat 21.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Özkan'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.
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