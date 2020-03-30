Japonya'nın ünlü komedyeni Ken Shimura, coronavirüsten hayatını kaybetti
Japonya’nın en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 67'ye yükselirken toplam vaka sayısı da 2 bin 608'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden Corona Virüsü, Japonya'yı yasa boğan bir ölüme neden oldu. Ülkenin en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura Corona Virüsü tedavisi gördüğü Tokyo'da 70 yaşında hastalığa yenik düştü.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Asıl adı Yasunori olan ünlü komedyenin 20 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra zatürre olduğunun anlaşıldığı öğrenilirken, 23 Mart'ta ise Corona Virüsü testinde pozitif sonuç verdiği belirtildi. Shimura'nın ölüm nedeninin korona virüsü kaynaklı zatürre olduğu açıklandı.
ÖLÜ SAYISI 67'YE YÜKSELDİ
Shimura'nın ölümüyle birlikte Japonya'da Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 57 ölüm vakası bildirildi.
VAKA SAYISI ARTIYOR
Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 608'e çıktı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bin 896 kişiye Corona Virüsünün bulaştığı bildirildi.
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