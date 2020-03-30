30 Mart 2020, Pazartesi
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Eski bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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ESKİ BAKAN KORONAYA YAKALANDI!

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan 'li ve eşi 'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Halil Çulhaoğlu, ''Geçtiğimiz gün Tire'de koronavirüsten ölen vatandaş, 'ta eczaneye gelmişti. Bir reçete verdi. Elimde eldiven vardı ama acaba ondan mı bulaştı diye düşünüyorum.'' dedi.

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, 'li Tire ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ile eşi 'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ECZANEDEN İLAÇ ALMIŞTI

Bunun üzerine Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu, evinde karantinaya alındı. Tire'de eczacılık yapan Çulhaoğlu, yaptığı açıklamada, geçen gün koronavirüs sebebiyle ilçede hayatını kaybeden vatandaşın, 2020'da eczaneye gelerek ilaç aldığını ve kendisiyle temas ettiğini söyleyerek, virüsün bu şekilde bulaştığını tahmin ettiğini kaydetti.

VERDİĞİ KAĞIT İLE TEMAS ETTİM

Çulhaoğlu, "Eşimde ve bende koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumumuz iyi. Geçtiğimiz gün Tire'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaş, 20 Mart'ta eczaneye gelmişti. Bir reçete verdi. Elimde eldiven vardı ama acaba ondan mı bulaştı diye düşünüyorum. O kadar dikkat ediyoruz ama çok bulaşıcı bir hastalık maalesef. Eczaneye de çok az gitmeme rağmen, o gün piyango bize vurdu" dedi.

"ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYORDUM AMA BANA DA BULAŞTI"

Eşiyle birlikte evde karantinada olduğunu belirten Çulhaoğlu, şunları söyledi:

''Tedavimiz sürüyor. Doktorumuz ilgileniyor. İlaçlarımızı içiyoruz. Dua ediyoruz. Herkesin de dualarına ihtiyacımız var. Önlem almak çok önemli. Yetkililerin tüm önerilerini dikkate alın. Ben çok dikkatli davrandığımı düşünüyordum ama bana da bulaştı. Herkese bulaşabilir. Evden kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Bana bulaşmaz demeyin, evden kesinlikle çıkmayın."

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