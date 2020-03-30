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Adana'da 525 litre sahte içki ele geçirildi! 3 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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SAHTE İÇKİ BASKINI!

'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 525 litre ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler V.M, A.U.M. ve E.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3 evde imalatı ve satışı yapıldığını belirledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Operasyonda şüpheliler V.M, A.U.M. ve E.K. gözaltına alındı.

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