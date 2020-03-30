Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 13.30'da başladı. Toplantıda, tanı ve tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.

YENİ ÖNLEMLER ELE ALINACAK

Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak. Kritik toplantı saat 13.30'da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık ediyor.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplantıların ardından detaylı basın toplantısı ile alınan kararları vatandaşlar ile paylaştı. Bakan Koca'nın bu akşam da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bundan önceki yapılan açıklamalara bakıldığında basın toplantısının 19.00 sıralarında yapılması muhtemel.

VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından geçen süreçte 131 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 982 test yapıldığını ve 1815 yeni vaka tespit edildiğini belirtirken; 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9217'ye, vefat sayısı ise 131'e yükseldi.