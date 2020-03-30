Çin’den flaş açıklama! Gözlerdeki kızarıklık koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Çin’de yayınlanan bir makalede koronavirüs (Kovid-19) yeni belirtisi olarak gözdeki kızarıklık da eklendi. Virüsün gözde kızarıklıkla seyredebileceği duyuruldu. Peki virüs gözlerden nasıl bulaşır? Her gözdeki kızarıklık virüs belirtisi mi? Virüse karşı gözlerimizi nasıl korumalıyız? A Haber canlı yayınına konuk olan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal tüm bu sorulara yanıt verdi.

A Haber yayınında konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal, "Çin'de yapılan bir yayın var. Gözde kızarıklıkla seyredebildiğine dair ama bu oran çok düşük yüzde 1'in altında bir oran… Virüsün ağız, burun ve göz yoluyla geçtiğini biliyoruz. Göz yoluyla geçmesi diğerlerinden oranla daha az…" ifadelerini kullandı.

GÖZ MUAYENESİNE DİKKAT

Göz muayenelerinin çok yakından yapıldığını ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğine dikkat çeken Özdal, virüsün bulaşma ihtimalini arttırdığını zorunlu olmadıkça göz muayenelerine gelinmemesi ertelenmesinin gerektiğini söyledi.

LENS KULLANANLARA ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Pnar Çakar Özdal, kontak lens kullanıcılarını koronavirüs riskine karşı uyardı. Özdal, "Kontak lens kullanımı riski arttırıyor. Göz temasını ve dokunma ihtimalini çok arttırdığını için bu dönemde lütfen gözlük kullanmayı tercih etsinler." dedi.