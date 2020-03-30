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ABD'li sanatçı Della Miles 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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ABD'Lİ SANATÇIDAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Daha önce Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ABD’li sanatçı , bir kez daha Türkiye'nin yanında oldu. Della Miles, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaparak destek verdi.

Türkiye'nin terör operayonlarına destek vererek Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için Eskişehir'de sahne alan ABD'li sanatçı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.

'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı.

Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Della Miles o anları ilk kez anlattı ve Erdoğan için Gururlanmalısınız dedi |Video DELLA MİLES O ANLARI İLK KEZ ANLATTI VE ERDOĞAN İÇİN "GURURLANMALISINIZ" DEDİ |VİDEO

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