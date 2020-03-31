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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı el-Hekim ile görüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU IRAK'LI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Irak Muhammed Ali el-Hekim’in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bölgedeki gelişmelerle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi görüştüğü bildirildi.

Irak Muhammed Ali el-Hekim'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bölgedeki gelişmelerle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi görüştüğü bildirildi.

Irak yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekim ve Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel konulara dair iki ülke arasındaki dayanışma ve stratejik koordinasyonu ele aldı.

"İki bakan bölgedeki güvenlik durumunu da değerlendirdi." ifadesine yer verilen açıklamada, iki ülkenin yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere de değinildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Hekim, Bağdat ve arasındaki ortak konulara ilişkin iş birliği ve koordinasyona vurgu yaptı." ifadesi yer aldı.

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