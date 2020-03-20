İstanbul'da sahte içki şoku! Ölü sayısı 21'e çıktı

Tüm Türkiye koronavirüsü konuşurken İstanbul���da dehşete düşüren bir olay daha yaşanıyor. İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. Yaşanan olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi.

ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI

Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

16 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Önceden gözaltına alınan 11 kişiyle birlikte toplam 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.