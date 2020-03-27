27 Mart 2020, Cuma
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Bitlis'te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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703 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde 703 şişe sahte içki ele geçirildi. Tatvan'daki restoranda 175, Adilcevaz'daki adreste de 528 şişe sahte içki ele geçiren ekipler, S.A, B.G, W.J. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tatvan'daki restoranda 175, Adilcevaz'daki adreste de 528 şişe sahte içki ele geçiren ekipler, S.A, B.G, W.J. ve B.K'yi gözaltına aldı.

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