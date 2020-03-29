Rize'de coronavirüs karantinası! Kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi
Rize'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehrin yanı sıra köylerde de uygulanıyor. Köylüler 'evde kal' çağrılarına uyup, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkınca sokaklar boş kaldı. Öte yandan Rize'de, yürütülen denetimlerde, yüksek ateş tespit edilen beş kişinin ev izolasyonuna alındığı bildirildi.
Türkiye'de vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz'de gelenek haline gelen ve Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehirlerde olduğu gibi köylerde de uygulanıyor. Köylerdeki vatandaşlar, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkıyor, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşların çağrılara uyması üzerine köyler de şehrin sokakları gibi sessizliğe büründü.
"KOMŞULARA DA GİDİP GELMİYORUZ"
Rize'de köyde yaşayan Emine Demirkıran, "Ben zaten köyde yaşıyorum, 'dışarı çıkmayın' diye anons oldu. Biz de mecburi olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Ancak benim ineğim var, ona yem getirmek için arada gidip gelmek zorunda kalıyorum. Kimseyle konuşmadan, görüşmeden işimi halledip evime geri dönüyorum. Komşulara gidip gelme yok. Hastalıktan korkuyoruz. Bu virüsle mücadelede biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi.
"3 ÖĞÜN YEMEK, 5 VAKİT NAMAZLA GÜN GEÇİRİYORUZ"
Hüseyin Karagöz de, "Dünyanın uğraştığı koronavirüs yüzünden şu an işimden izinliyim. Bizde köye geldik. Burada bahçe işleri ile uğraşarak, vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Şadiye Karagöz ise, "Evden dışarı çıkmıyoruz, dikkatli davranıyoruz. Günde üç öğün yemek yiyip beş vakit namaz kılıyoruz, evin içinde yapacak başka bir şey yok bekliyoruz" dedi.
"KÖYE KİMSE İZİNSİZ GİREMİYOR, TAKİP EDİYORUZ"
Çamlıhemşin ilçesi Köprübaşı Köyü Muhtarı Yaşar Alinoğlu da köylülerin evden çıkmadığını belirterek "Köyümüze dışarıdan gelen yabancı araçları takip ediyoruz. Kimse izinsiz giremiyor, biz de muhtar olarak burada nöbetçi çavuş gibi dolaşıyoruz. Kim nerede, nasıl diye bakıyoruz, soruyoruz. Hava güzel olduğu zaman bu insanları evde tutmak zor oluyor. Diğer günlerde ise evde zaman geçiriyorlar tabii ki komşuluk ilişkileri tamamen kalktı" diye konuştu.
RİZE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin ana giriş noktalarında varış kontrol belgesi uygulamasının aksatılmadan devam ettiği belirtildi.
Alınan kararlar doğrultusunda ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolcuların sağlık taramasından geçirildiği kaydedilen açıklamada, Rize Valiliğince temin edilen termal kamerayla araçlarda bulunan her yolcunun vücut ısılarının tarandığına işaret edildi.
Açıklamada, Erzurum sınırındaki İkizdere ilçesi kontrol noktasında yapılan uygulamalarda 120 kişinin sağlık kontrolünden geçirildiği, yüksek ateş tespit edilen 5 kişinin ev izolasyonuna gönderildiği aktarıldı.
Koronavirüsle mücadelenin Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Rize'de de hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, içinden geçilen hassas süreçte en asgari seviyede seyahat edilmesi ve kişisel karantinanın esas olduğu belirtildi.
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