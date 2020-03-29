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Evde kal çağrısı karşısında provokatif paylaşım yapan TIR şoförü gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan '' çağrısına karşı gelerek sosyal medyadan bir video paylaştı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, söz konusu videodaki açıklamaları nedeniyle Yılmaz'ın "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

, Tik Tok hesabı üzerinden '' çağrısı hakkında bir video yayınladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'nin 'evde kal' çağrısına karşı gelen Malik Yılmaz'ın "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, söz konusu videodaki açıklamaları nedeniyle Yılmaz'ın "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Tik Tok ile yapılıp Twitter üzerinden paylaşılan Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup 29.03.2020 günü saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliye ye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında "Kanunlara Uymamaya Teşvik " suçundan adli işlem başlatılmıştır."

Evde kal çağrısına karşı gelen TIR şoförü gözaltına alındı EVDE KAL ÇAĞRISINA KARŞI GELEN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

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