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Mart karı Sivas'ı beyaza bürüdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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MART KARI SİVAS'I BEYAZA BÜRÜDÜ

Soğuk havaların devam ettiği Sivas'ta sert kış şartları hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyü kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyü kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçe merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteren yağış, 1490 rakımlı Karaşar köyünde kara dönüştü.

Kar yağışı sonrası köy beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Muhtar Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskiden büyüklerimiz 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' derlerdi. Köyümüze uzun zamandır mart ayında kar yağmıyordu. Kar bizler için de sürpriz oldu." dedi.

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